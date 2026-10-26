В Лосино-Петровском первоклассников школы №2 посвятили в «Дагаевцев»

Первоклассники школы №2 имени В. В. Дагаева в Лосино-Петровском получили эмблемы «Дагаевцев» на традиционной церемонии посвящения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Патриотическое мероприятие проводят в школе более 20 лет. Традиция появилась по инициативе первого директора, почетного жителя округа Владимира Васильевича Дагаева. На церемонии старшеклассники торжественно вручили самым юным ученикам эмблемы — символ вступления в ряды «Дагаевцев».

Директор школы Ольга Леонидовна Набережнева рассказала, что после капитального ремонта восстановили музей боевой славы, который в свое время создал Владимир Васильевич. Первоклассников ждут в музее на лекции, где они смогут познакомиться с историей и ценностями школы.

«Желаем «Дагаевцам» с гордостью носить эмблемы и бережно хранить традиции своей школы!» — поздравила учеников Ольга Леонидовна Набережнева.

Директор подчеркнула важность воспитания патриотизма и уважения к истории среди школьников.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.