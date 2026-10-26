Волонтер из Подмосковья назвала главную сложность для новичков в этой сфере

Волонтер из городского округа Пушкинский Арина Мосякова рассказала, с какими трудностями чаще всего сталкиваются те, кто только начинает заниматься добровольческой деятельностью. По ее мнению, одна из главных сложностей для новичков — общение с незнакомыми людьми.

Мосякова отметила, что не каждый сразу может спокойно подойти к человеку, что-то объяснить или ответить на вопрос, особенно если на мероприятии много посетителей и все постоянно торопятся.

Однако со временем к этому привыкаешь и начинаешь чувствовать себя увереннее, отметила Мосякова.

«Но постепенно к этому привыкаешь, начинаешь чувствовать себя увереннее. Я думаю, именно поэтому волонтерство может быть полезно даже тем, кто считает себя очень стеснительным человеком», — рассказала Мосякова.

Как стать волонтером в Подмосковье

В настоящее время в Московской области действуют более 68 тысяч волонтеров, как сообщали в министерстве информации и молодежной политики региона. Добровольцы уже совершили свыше 13 тысяч добрых дел и приняли участие почти в 18 тысячах мероприятий. Адреса и контакты штабов «Волонтеров Подмосковья» доступны на официальном сайте движения.

Чтобы стать волонтером, достаточно заполнить анкету на сайте: указать ФИО, прикрепить фотографию, оставить контакты для связи и ссылки на соцсети. Также необходимо кратко рассказать о себе и объяснить, почему хочется помогать другим. Процедура регистрации простая и занимает минимум времени.

Участники движения получают ряд привилегий, включая страхование жизни, фирменный мерч и подарки, билеты на топовые мероприятия, благодарности и грамоты. Волонтеры также могут участвовать в грантовых конкурсах и премиях, что открывает дополнительные возможности для реализации их инициатив.

Более подробную информацию о деятельности волонтеров и условиях участия можно узнать в министерстве информации и молодежной политики Московской области. Развитие добровольческого движения остается одним из приоритетов региональной власти, которая активно поддерживает инициативы жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.

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