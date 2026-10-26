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Зеленский пожаловался на Хегсета из-за затягивания поставок ВСУ ракет для ПВО

Политика
Телеграм-канал Владимира Зеленского

Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил министра обороны США Пита Хегсета в затягивании поставок ВСУ ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS. Об этом политик сообщает в своем Telegram-канале. 

По итогам селекторного совещания, посвященного получению вооружений от Запада, Зеленский заявил, что Киев уже около месяца ожидает подписи Хегсета под решениями о передаче ракет PAC-2 и PAC-3 для комплексов Patriot и Nasams. Глава киевского режима поручил еще раз провести предметные обсуждения с американской стороной.

Зеленский отметил параллельную работу со странами Европы и другими партнерами. У них есть нужные арсеналы зенитных перехватчиков.

На совещании также затрагивалась подготовка к ноябрьской встрече в формате «Рамштайн». Там Украина намерена требовать ускорения реализации ранее принятых договоренностей.  

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