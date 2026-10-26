Жителям Подмосковья объяснили, как проверить долг за ЖКУ через робота

Жители Московской области могут узнать баланс лицевого счета и проверить задолженность за жилищно-коммунальные услуги с помощью голосового помощника по телефону, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

По данным Единого регионального расчетного центра, более 130 тыс. человек ежемесячно решают вопросы по расчетам за ЖКУ с помощью автоматического голосового помощника.

Сервис доступен по номеру +7 (499) 444-01-00 ежедневно с 6:00 до 23:00. Через него можно узнать баланс лицевого счета, проверить задолженность, передать показания приборов учета или заказать услуги.

Для проверки баланса нужно дождаться приветствия системы и на вопрос «Что вас интересует?» четко произнести «Баланс». Затем необходимо продиктовать номер лицевого счета или подтвердить адрес, который назовет система, и следовать голосовым подсказкам.

Информация об оплате обновляется в течение 3–5 рабочих дней. Если платеж внесен недавно, робот может еще не учитывать его. В этом случае запрос следует повторить позже.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что Единый расчетный центр Подмосковья меняет подходы к работе с жителями и внедряет цифровые технологии. Основные обращения касаются образования задолженности за ЖКУ и корректности начислений в едином платежном документе за отопление, водо-, электро- и газоснабжение жилых помещений. По словам Мурашова, анализ показал снижение числа обращений. Работу в этом направлении продолжат.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.