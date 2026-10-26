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Аграриев Подмосковья приглашают на выставку сельхозтехники в Екатеринбурге

Выставка «Агропром Урал — 2026» пройдет 27–29 октября в Екатеринбурге. К участию приглашают аграриев, фермеров и представителей предприятий агропромышленного комплекса Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Выставка «Агропром Урал — 2026» откроется 27 октября в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» и продлится до 29 октября. Она посвящена сельхозтехнике, оборудованию и технологиям для растениеводства и животноводства.

В экспозиции представят сельхозтехнику и запчасти, посевной материал, агрохимическую продукцию, тепличное оборудование, корма и ветпрепараты, а также оборудование для хранения, переработки и транспортировки сельхозпродукции.

Участники деловой программы обсудят роботизацию и цифровизацию сельского хозяйства, развитие молочного животноводства, эффективность кормопроизводства, технологии выращивания овощей и картофеля, глубокую переработку сельхозсырья и экспортный потенциал отрасли. Отдельное внимание уделят фермерским хозяйствам, инвестициям в агробизнес и агротуризму.

В Минсельхозе Московской области отметили, что подмосковные хозяйства смогут познакомиться с предложениями производителей и поставщиков, узнать о новых технологиях и обсудить сотрудничество. Выставку проводят при поддержке министерства сельского хозяйства Российской Федерации, правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга.

Организаторы предусмотрели для участников промокод для бесплатного посещения экспозиции. Подробная информация доступна на сайте.

Развитие агропромышленного комплекса России — приоритет нацпроекта «Продовольственная безопасность». Открываются агропромышленные технопарки, создаются и модернизируются предприятия по производству критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, необходимых ветеринарных средств, а предприятия получают современное отечественное оборудование.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.