Россиянам рассказали, почему перечневая олимпиада дает шанс, которого не дает ЕГЭ

Перечневые олимпиады помогают проверить знания, найти интересный профиль и оценить подход вуза к обучению даже без победы в них, рассказал руководитель методистов перечневых олимпиад Фоксфорда Демид Харламов, сообщает RuNews24.ru .

Минобрнауки ежегодно утверждает перечень олимпиад после экспертизы. В списке на 2026/27 год — 60 олимпиад. Каждый профиль получает уровень I, II или III. Вузы сами определяют, какие дипломы дают поступление без вступительных испытаний или 100 баллов за профильный предмет. Диплом нужно подтвердить результатом единого государственного экзамена (ЕГЭ) не ниже 75 баллов; вуз может повысить порог.

«Поэтому смотреть нужно не на цифру, а на правила приема конкретного вуза. И еще одно отличие от Всероссийской олимпиады: там „лестница“ из четырех этапов, и оступился на одной ступеньке — сезон окончен. Перечневых олимпиад десятки, они независимы, и за год у ученика может быть несколько попыток», — пояснил Харламов.

По словам эксперта, задания показывают подход будущих преподавателей, а опубликованные решения и критерии помогают найти пробелы. Диплом можно использовать в течение четырех лет после олимпиады.

Если же в 11 классе у школьников результаты пробных экзаменов по профильному предмету ниже 75 баллов, то Харламов советует сосредоточиться конкретно на ЕГЭ, а не на олимпиадах.

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