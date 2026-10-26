Фото - © Единый центр поддержки участников СВО и их семей Ленинского г.о.

сегодня в 17:41

Из Ленинского округа отправили 1,5 тонны помощи бойцам СВО в ЛНР

Гуманитарный груз для военнослужащих части 26020 в Луганской Народной Республике отправили из Ленинского округа 26 октября. Полторы тонны помощи собрали по заявке бойцов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В отправление вошли окопные свечи, антидроновые одеяла, сухие супы, белье, одежда и паллеты. Состав груза определили по заявке воинской части 26020.

Помощь собрали Единый центр поддержки участников СВО и их семей, «Молодая Гвардия», местное отделение партии «Единая Россия», руководитель КСВО Ленинского городского округа Дарья Филатова и депутат совета депутатов Татьяна Юрьевна Ершова.

«Для нас важно оперативно реагировать на запросы военнослужащих и объединять усилия всех, кто готов участвовать в сборе гуманитарной помощи. В этот раз к отправке груза подключились представители общественных организаций, партийного отделения и депутаты. Такое взаимодействие позволяет координировать работу и направлять бойцам необходимые вещи», — отметила руководитель Единого центра поддержки участников СВО и их семей Ленинского округа Анна Голдман.

Жители, волонтерские объединения, общественные организации и предприятия округа регулярно собирают и отправляют помощь участникам СВО. На прошлой неделе объединение «Видное ZA победу» передало в Единый центр 100 пар теплых вязаных носков и 10 маскировочных костюмов «Леший», изготовленных жителями округа.

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