Пользователи жалуются на массовый сбой в работе Telegram

В понедельник Telegram работает с неполадками у более тысячи пользователей, следует из данных на сайте Downdetector.com .

К 16:00 на сайте появилось более 1560 жалоб на работу мессенджера. У некоторых пользователей не отправляются сообщения, другие и вовсе не могут зайти в приложение. Еще ряд людей не может авторизоваться на платформе.

«Утверждает, что сообщения получены, хотя на самом деле этого не происходит. Сейчас отображается статус „обновление“, — написал один из пользователей.

Другие пользователи подтверждают, что мессенджер завис в режиме «обновления». В основном жалобы поступают из США, Нидерландов и России.

Причины сбоя на данный момент не раскрыты.

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