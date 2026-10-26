Названы главные барьеры в онлайн-продажах стройматериалов

Покупателям стройматериалов в интернете не хватает данных о товаре и возможности проверить его качество. Это главные барьеры онлайн-продаж по исследованию COMPOGLASS, сообщает RuNews24.ru .

За последние два года 48,3% опрошенных покупали стройматериалы на маркетплейсах. Этот канал занял второе место после крупных гипермаркетов, где покупки совершали 65,5%. При выборе товара качество и характеристики важны для 86,2% участников, цена — для 72,4%.

Недостаток сведений о характеристиках и применении, а также сложность подбора материала под задачу мешают онлайн-покупкам — каждый барьер отметили 41,4%. Убедить покупателей помогают отзывы с фото (69%), примеры реальных проектов (65,5%) и видео о свойствах товара (51,7%).

«Главный вывод: барьером для онлайн-продаж становится не столько сам маркетплейс, сколько недостаток информации и возможности проверить сложный товар перед покупкой. Следующим этапом развития онлайн-рынка DIY может стать не просто перенос ассортимента в интернет, а создание полноценной цифровой среды для выбора материалов», — пояснил коммерческий директор COMPOGLASS Павел Иванов.

Незнакомый бренд не обязательно мешает покупке: 48,3% готовы рассматривать новый материал при положительных отзывах, 34,5% — при соответствии характеристик задаче.

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