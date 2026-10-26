В Павловском Посаде открыли выставку молодых художников Подмосковья

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Молодежная выставка к 80-летию Московского областного отделения союза художников России открылась в выставочном зале «Дом Широкова» в Павлово-Посадском округе. Экспозиция будет работать до 3 декабря, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В выставочном зале «Дом Широкова» открылась выставка молодых художников Московского областного отделения союза художников России. Она приурочена к 80-летию отделения.

В экспозицию вошли более 80 работ 19 молодых авторов из 13 городов Московской области. Среди участников — действующие члены союза художников России и недавние выпускники творческих вузов, которые только начинают профессиональный путь. Посетители увидят живопись, графику, скульптуру и произведения декоративно-прикладного искусства.

Выставка призвана поддержать молодые таланты, создать условия для их профессионального роста и интеграции в художественное сообщество.

Экспозиция будет открыта до 3 декабря. Возрастное ограничение — 0+. Подробная информация размещена на сайте выставочного зала «Дом Широкова».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.