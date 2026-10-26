В Анапе «целитель» лечит вдов участников СВО с помощью «волшебной кровати»

В Анапе Краснодарского края 45-летний местный житель, позиционирующий себя в качестве «целителя» и специалиста по оздоровительным практикам, организовал сеансы психологической помощи для вдов погибших участников специальной военной операции с использованием самодельной двигающейся кровати. Об этом сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

Мужчина утверждает, что уже несколько лет восстанавливает клиентам душевное состояние и позвоночник при помощи устройств собственного изобретения. В сентябре к нему обратилась многодетная мать, потерявшая супруга в зоне боевых действий и ранее лечившая у него спину.

Для работы с горем женщины целитель применил аппарат своей разработки, представляющий собой подвижную койку со встроенной акустической системой. По уверению «целителя», в агрегате задействованы 12 методик, включая бинауральные ритмы, изохронные тона и психокодирование. Посетительница подтвердила, что процедура вызывает глубокое расслабление, сонливость и позволяет выплакать переживания.

В беседе с журналистами знахарь сообщил, что подобные полуторачасовые процедуры прошли уже две вдовы бойцов СВО. По его словам, механизм имитирует левитацию, пока в наушниках звучит музыкальная дорожка с его записанным голосом. Это якобы помогает клиенту вновь пережить триггеры потери, но стереть эмоциональную реакцию на утрату.

Мужчина заявляет о 24-летнем профессиональном опыте, демонстрируя диплом психолога Северо-Кавказского государственного университета и массу сертификатов народной медицины. Среди его разработок числятся устройства, которые он принципиально не патентует во избежание копирования коммерсантами.

Несмотря на проведение программ по экзорцизму и вмешательство в психику, мужчина отрицает какую-либо опасность процедур. Он утверждает, что испытывает механизмы на себе, супруге и детях, а также проверяет электромагнитный и радиационный фон дозиметрами.

Стоимость первичного приема составляет 1 тыс. рублей, разового сеанса — 6 тыс., а девятидневные курсы доходят до 180 тыс. При этом специалист оформил статус самозанятого, но официальной медицинской лицензии не имеет, объясняя это нежеланием арендовать отдельное нежилое помещение.

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