Россиянам объяснили, почему они смеются над чужими ошибками

Семейный психолог Мина Хачатрян связала смех над чужими ошибками с теорией превосходства: человек радуется, что неловкая ситуация произошла не с ним, сообщает RuNews24.ru .

По словам Хачатрян, при виде чужого падения или нелепой позы мозг быстро замечает различия между собой и другим человеком. Эксперт объяснила такую реакцию действием дофамина и эндорфинов, которые связывает с ощущением превосходства и радостью.

Хачатрян подчеркнула, что смех имеет разную природу и играет важную социальную роль. По ее словам, он также помогает расслабиться, снимает напряжение, улучшает кровообращение и снижает уровень кортизола и адреналина. При этом реакция на чужую неловкость может указывать на способность к сочувствию.

«Люди с высоким чувством эмпатии и сопереживания редко смеются над чужими ошибками. А для психологов оценка поведения людей в подобных ситуациях — отличный маркер, чтобы понять, годится ли человек для работы на позициях, где требуется сопереживание, или лучше предложить им найти себя в пенитенциарной системе», — отметила Хачатрян.

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