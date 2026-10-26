Бывший вице-премьер России рассказал, как ругались и решали вопросы в коридорах

Бывший вице-премьер России Максим Акимов раскрыл ключевые особенности закулисной работы Белого дома в Москве и признался, что главные важные ведомственные вопросы часто решались прямо в коридорах перед совещаниями. В интервью «Радио РБК» экс-чиновник подробно рассказал о рабочем быте аппарата правительства, закрытой связи и настоящих причинах аппаратных конфликтов.

По словам Акимова, пространства перед приемными фактически выполняли роль открытых рабочих зон, где чиновники из разных министерств во время ожидания встреч договаривались по спорным вопросам без проведения долгих формальных заседаний. Порой госслужащие спорили и даже ругались перед тем, как прийти к компромиссу.

«Лучший опен-спейс — это, знаете, там коридоры перед приемными. В нашу бытность огромное количество служебных вопросов между ведомствами снималась в ходе ожидания совещания, когда люди просто стоят и не только рассказывают, как они провели отпуск, а прежде всего обсуждают свои служебные дела, спорят, ругаются, но приходят к какому-то компромиссу», — сказал Акимов.

Экс-вице-премьер также описал организацию работы в кабинетах Дома правительства. По его словам, каждое рабочее место оборудовано закрытой связью, а использование личных гаджетов строго ограничено. Помещения включают зоны для совещаний и небольшие комнаты отдыха, так как из-за графика чиновникам периодически приходится ночевать на работе. При этом Акимов критически оценил классический интерьер кабинетов с лепниной и позолотой, назвав его непрактичным и устаревшим.

Говоря про внутренние разногласия, бывший зампред правительства подчеркнул, что борьба за кабинеты или служебный транспорт не имеет серьезного значения. Настоящие конфликты в правительстве возникают при перераспределении полномочий и вмешательстве коллег в работу чужих курируемых министерств, признался Акимов.

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