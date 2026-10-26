Российская модель напала со шприцем на евреев в Нью-Йорке

Российская модель попала под следствие в США, потому что преследовала и нападала на евреев на почве антисемитизма, сообщает «Поток» .

Инцидент произошел на Манхэттене. По версии следствия, 32-летняя россиянка выследила раввина и набросилась на него, пронзив иглой спину. Спустя пару часов она накинулась на еще одного еврея. Тот получил удары иглой в руку.

Мужчина утверждает, что женщина требовала «убраться отсюда» и якобы угрожала применить огнестрельное оружие. Также модель хотела атаковать и третьего прохожего, но отпустила, узнав, что он мусульманин.

Один из пострадавших от рук россиянки попал в больницу. Угрозы его жизни нет. Специалисты проверяют, содержалось ли в шприце какое-либо вещество.

Девушку, которая когда-то участвовала в конкурсе «Краса России», обвиняют в преследовании и нападении на почве антисемитизма. Она ждет суда. Однако адвокат девушки уверяет, что она невиновна.

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