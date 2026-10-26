Дети чаще болеют омикроном из-за отсутствия «памяти» о первом штамме ковида

Маленькие дети заражаются разновидностями коронавируса омикрон существенно чаще взрослых из-за отсутствия в их иммунной системе защитной памяти об оригинальном уханьском варианте вируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Nature Microbiology.

К такому выводу пришел коллектив китайских вирусологов и молекулярных биологов под руководством доцента Пекинского университета Цао Юньлуна. Специалисты обратили внимание на фиксируемую в последние два года глобальную аномалию.

Редкая прежде мутация омикрона BA.3.2.2 продемонстрировала резкий всплеск распространения, причем основной удар пришелся именно на детей. Проанализировав свыше 33,9 тыс. эпизодов заболевания в Китае, Соединенных Штатах Америки и европейских странах за последние полтора года, эксперты сопоставили частоту инфицирования тремя доминирующими линейками: NB.1.8.1, XFG и BA.3.2.2.

Если первые две вызывают подавляющее большинство заболеваний у взрослого населения, то третья, возникшая еще в 2024 году и вышедшая на глобальный уровень в начале 2026-го, непропорционально часто поражает детей.

Лабораторные тесты и анализ структуры генома показали, что организм детей в возрасте от двух до восьми лет, перенесших заражение омикроном, но не прививавшихся от первоначального штамма ковида, значительно хуже справляется с нейтрализацией линии BA.3.2.2 по сравнению с ребятами от восьми до четырнадцати лет, вакцинированными от уханьского вируса в прошлые периоды.

Стойкость иммунного ответа оказалась напрямую завязана на интенсивность выработки универсальных защитных антител при стимуляции В-клеток, сформированной памятью о ранних модификациях патогена. Авторы работы предупреждают, что постоянная циркуляция подобных вариаций в детской среде способна подстегнуть эволюцию ковида и привести к возникновению новых штаммов. Они способны преодолевать ослабевающий барьер у взрослого населения, что необходимо учитывать при корректировке прививочных программ и профилактике новых вспышек инфекции.

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