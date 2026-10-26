Россиян предостерегли от удаления образований на коже в домашних условиях

Самостоятельное удаление кожных образований может помешать вовремя выявить предраковое состояние. Об этом рассказала врач Ольга Шуппо, сообщает RT .

Научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо пояснила: оценить структуру образования в деталях может только врач с помощью дерматоскопии — осмотра специальным прибором. За внешне безобидной кератомой может скрываться предраковое состояние, при котором опасно откладывать лечение.

«Тем более нужно обратиться к врачу, если новообразование быстро растет, меняет цвет, начинает кровоточить, зудеть или воспаляться. Любые попытки самостоятельно убрать такие образования чреваты серьезными последствиями», — предупредила Шуппо.

Попытки срезать, содрать или прижечь образование кислотами либо чистотелом могут привести к глубоким ранам, инфекции, воспалению и рубцам. По словам врача, клинических доказательств лечебного действия чистотела недостаточно, а удалить образование у дерматолога проще.

Шуппо также отметила токсичность растения: при приеме внутрь в больших количествах оно может повредить клетки печени. Способны ли токсичные соединения его сока проникать через кожу, неизвестно.

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