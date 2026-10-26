Екатерина Куц из Химок взяла золото на чемпионате России по боксу 2026 года

Спортсменка химкинской академии бокса Екатерина Куц завоевала золото чемпионата России по боксу. Соревнования прошли в универсальном спортивном комплексе «Крылья Советов» в Москве, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

В финальном поединке Екатерина продемонстрировала высокий уровень мастерства, хладнокровие и волю к победе — эти качества не раз приносили ей успех на крупнейших турнирах. Екатерина Куц — заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка страны, победительница мировых и европейских первенств. Эта победа стала достойным дополнением к ее внушительной коллекции титулов.

Химкинская академия бокса, где тренируется спортсменка, — один из ведущих центров подготовки боксеров в регионе. Важную роль в развитии школы и воспитании чемпионов играет олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Александр Лебзяк. Под его руководством в Химках формируется сильная команда, а спортсмены регулярно добиваются высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.