Лицеист из Лобни стал призером Международной космической олимпиады

Ученик 10-го «Б» инженерного класса лицея Лобни Ян Герасимюк стал призером 34-й Международной космической олимпиады. Он получил награды за успехи в информатике, математике и проектной деятельности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ян Герасимюк 23 октября принял участие в церемонии награждения в Центре управления полетами в Королеве. К участникам с орбиты обратились российские космонавты. Лицеист получил дипломы призера и серебряные медали за успехи в информатике, математике и проектной деятельности.

«Ян показал высокий уровень подготовки и настоящий инженерный подход к решению задач. Такие результаты — итог серьезной работы», — отметили в лицее.

В феврале 2026 года Ян уже стал победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике, продемонстрировав глубокие знания предмета и качественную подготовку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.