«Заречье-Одинцово» обыграло саратовский «Протон» со счетом 3:0

«Заречье-Одинцово» в субботу, 24 октября, одержало победу над саратовским «Протоном» со счетом 3:0 в четвертом туре чемпионата России по волейболу среди женских команд. Ранее, 10 октября, команда обыграла «Омичку» из Омской области.

Чемпионат продлится до мая и пройдет в два этапа — предварительный и плей-офф. На предварительном этапе команды играют в два круга, встречаясь с каждым соперником дома и на выезде.

Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» основали в 1987 году по инициативе директора совхоза «Заречье» Сергея Кушнарева. Первый крупный успех пришел к команде в 1995 году, когда она выиграла Кубок России. Через год клуб дебютировал в Суперлиге.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.