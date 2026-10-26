В Мытищах провели матчи школьной лиги по волейболу и футзалу

Команды групп «В» и «С» сыграли очередные матчи муниципального этапа Единой школьной лиги Московской области в школе № 3 в Мытищах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В муниципальном этапе Единой школьной лиги Московской области участвуют 20 команд. Очередные встречи групп «В» и «С» прошли в школе № 3 городского округа Мытищи.

В волейбольном турнире среди девушек сборная лицея № 34 в двух партиях обыграла гимназию № 1. Команда школы № 8 также уверенно победила гимназию № 16. Среди юношей встречи получились более напряженными, но победители остались теми же: лицей № 34 и школа № 8 выиграли со счетом 2:1 по партиям.

В футзале победы одержали команды гимназий. Гимназия № 1 обыграла лицей № 34 с минимальным преимуществом — 2:1, а гимназия № 16 победила школу № 8 со счетом 6:1.

Турнир только начался, поэтому у команд еще есть возможность улучшить свои позиции. Соревнования проходят в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.