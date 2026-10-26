В Одинцовском округе усилят контроль за водителями такси

Госавтоинспекция с 26 октября по 1 ноября проведет в Одинцовском округе профилактическое мероприятие «Такси». Сотрудники усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения при перевозке пассажиров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общеобластное профилактическое мероприятие «Такси» пройдет в Одинцовском округе с 26 октября по 1 ноября. Его цель — предупреждение ДТП с участием такси, профилактика нарушений при организации пассажирских перевозок и обеспечение безопасности на маршрутах движения маршрутных такси.

Сотрудники Госавтоинспекции проверят наличие у водителей удостоверений установленного образца, необходимой путевой документации и документов, подтверждающих право работать в России. Особое внимание уделят соблюдению режима труда и отдыха, а также техническому состоянию транспорта.

Одинцовская Госавтоинспекция напомнила водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными на дорогах и взаимно вежливыми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.