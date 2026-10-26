Жители Новосибирской области жалуются на сбои в Ozon и сервисах «Яндекса»

Жители Новосибирской области 26 октября продолжают сообщать о перебоях в работе маркетплейсов, сервисов такси и соцсети «ВКонтакте», сообщает «ФедералПресс» .

По данным сайта СБОЙ.РФ, пользователи отмечают проблемы в работе Ozon, Wildberries, «Яндекс-Такси» и «Яндекс Go». Жалобы поступают как из Новосибирской области, так и из других регионов России.

Число обращений по поводу Ozon за последние дни сократилось: 24 октября мониторинговый сайт зафиксировал 474 жалобы, а 25 октября — 234. За последние 12 часов о неполадках сообщили жители 29 регионов. На Новосибирскую область пришлось 15% обращений.

Количество жалоб на «Яндекс-Такси» и «Яндекс Go» тоже снизилось. Если 24 октября мониторинговый сервис зарегистрировал 332 обращения, то 25 октября — 233. При этом пользователи продолжают сообщать о перебоях.

Среди возможных причин — технические неполадки на серверах, проблемы с интернет-подключением и временные сбои самих сервисов. Конкретные причины перебоев в сообщении не указаны.

Данные мониторинга основаны на обращениях пользователей и не означают, что неполадки затронули всех жителей региона. Часть пользователей могла не столкнуться с проблемами или не отправить жалобу.

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