В Подмосковье проведут международную агровыставку «КормВетГрэйн-2026»

Международная выставка «КормВетГрэйн-2026» пройдет с 27 по 29 октября в МВЦ «Крокус Экспо». Она объединит производителей кормов, ветеринарных препаратов и оборудования для агропромышленного комплекса из России и других стран, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Аграриев Подмосковья приглашают на международную выставку «КормВетГрэйн-2026», которая пройдет с 27 по 29 октября в МВЦ «Крокус Экспо». Посетители познакомятся с новыми решениями для животноводства, кормопроизводства и переработки зерна.

Экспозиция охватит восемь направлений: корма и кормовые добавки, комбикорма и премиксы, ветеринарные препараты, аквакультуру, полевое кормопроизводство, комбикормовое оборудование, оборудование для хранения и переработки зерна, а также лабораторное оборудование. Участники представят решения для ветеринарного обслуживания животных, производства комбикормов и хранения зерна.

В деловой программе планируется участие представителей Минсельхоза России, Россельхознадзора, научного сообщества и бизнеса. Эксперты обсудят развитие животноводства, птицеводства, свиноводства и аквакультуры.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что выставка позволит аграриям изучить предложения российских и зарубежных поставщиков, найти деловых партнеров и подобрать технологии для повышения эффективности хозяйств.

Подробная информация и регистрация для посетителей доступны на официальном сайте выставки.

Развитие агропромышленного комплекса России — приоритет нацпроекта «Продовольственная безопасность». Открываются агропромышленные технопарки, создаются и модернизируются предприятия по производству критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, необходимых ветеринарных средств, а предприятия получают современное отечественное оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.