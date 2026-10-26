МРОТ в России может вырасти до 28 935 рублей в 2027 году

«В случае увеличения МРОТ в 2027 году до 28 935 рублей мы увидим его рост за 5 лет в 2,08 раза или более чем на 15 тыс. рублей (в начале 2022 года он составлял 13 890 рублей), а за 3 года — он увеличился в 1,5 раза или практически на 10 тыс. рублей (в 2024 году составлял 19 242 рубля)», — пояснил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам экономиста, МРОТ используют для регулирования оплаты труда, расчета пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также для других целей обязательного социального страхования. Его повышение способствует ускорению роста зарплат во всей экономике.

Национальные цели развития России, которые определил президент на период до 2030 года, предусматривают повышение МРОТ опережающими темпами. К 2030 году он должен составить не менее 35 тыс. рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.