В Москве подведут итоги акции «Код донора. Единство народов России»

В Москве 5 и 6 ноября состоятся заключительные мероприятия Всероссийской акции «Код донора. Единство народов России». Она связала повестку Года единства народов России с популяризацией и развитием донорского движения, сообщает канал Года единства народов России.

Ключевая задача масштабного проекта заключается в сплочении представителей всевозможных национальностей, вероисповеданий, культурных традиций и различных профессий вокруг идеи спасения человеческих жизней. В текущем сезоне конкурс лучших практик объединил участников из 65 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь.

В финал пробились 79 сильнейших инициатив из 47 регионов двух стран. Конкурсные работы охватили 12 направлений, включая межнациональное взаимодействие, корпоративные наработки, а также молодежные и спортивные проекты. Имена авторов лучших заявок огласят в рамках торжественной церемонии.

Деловая и торжественная программа рассчитана на два дня. Днем 5 ноября, с 14:00 до 15:30, состоятся пресс-конференция и подведение результатов тематического года в донорской сфере. На следующий день, 6 ноября, с 11:00 до 14:20 начнет работу коммуникационная площадка для обмена передовым опытом между регионами.

Вечером того же дня, с 17:00 до 20:00, в фольклорном центре «Москва» пройдет церемония награждения победителей и призеров, авторов лучших челленджей (#КодДонораИсторииЕдинства и #КодДонораЕдинствоВТрадициях), а также участников специального проекта «Вектор движения: спортивные традиции донорства». Регистрация участников на деловую программу и церемонию чествования лауреатов продлится до 1 ноября 2026 года по ссылке.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

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