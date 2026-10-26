Парк «Авангард» в Электростали проведет тренировки, квиз и концерт

Парк «Авангард» подготовил программу спортивных и культурных мероприятий с 26 октября по 1 ноября. Гостей ждут занятия на спортивной площадке, библиотечный квиз и выступление вокального коллектива «Эльстудио», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В понедельник, 26 октября, в парке «Авангард» в Электростали пройдет открытая тренировка по боксу. Занятие начнется в 16:00 на спортивной площадке.

В среду, 28 октября, в 12:00 в павильоне состоится библиотечный квиз «Литературный зоопарк». В 15:00 на спортивной площадке проведут разминку для всех желающих. В пятницу, 30 октября, в 12:00 в павильоне пройдет встреча «Наши сизые друзья».

В субботу, 31 октября, в 09:00 стартует дружеская пробежка «5 верст». Участники смогут пробежать или пройти дистанцию в комфортном темпе. В 16:00 на спортивной площадке вновь состоится разминка.

В воскресенье, 1 ноября, в 16:00 в павильоне начнется концерт «Дискотека 90-х» вокального коллектива «Эльстудио».

Возрастное ограничение мероприятий — 6+.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.