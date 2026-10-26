«Студенты побеждают»: как Сербия пережила главный политический перелом за 14 лет и что это значит для России

25 октября 2026 года Сербия провела досрочные парламентские выборы, ставшие не просто голосованием, а общенациональным референдумом о доверии власти. Каков их итог и что будет дальше, читайте в материале РИАМО.

Итоги выборов в Сербии: оппозиция берет абсолютное большинство

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По данным Республиканской избирательной комиссии Сербии, после обработки результатов с 7926 из 8392 участков (94,45%) «Студенческий список — Студенты побеждают» получил 52,19% голосов (2,12 миллиона), а коалиция «Александр Вучич — Объединённая Сербия» — 39,52% (1,6 миллиона). «Ивица Дачич — Фактор стабильности» набрал лишь 2,21%, остальные списки не дотянули до 1%.

Прогноз Ipsos и Центра свободных выборов и демократии (CeSID), рассчитанный по 96% выборки, дает студентам 52,9% голосов и около 140 из 250 мест парламента, а коалиции Вучича — 38,8% и примерно 103 мандата. Для самостоятельного формирования большинства нужно 126 мест — и студенты, по всем предварительным оценкам, эту планку перешагнули.

Явка стала сенсацией: около 69–70% — рекорд с начала 1990-х годов. Из всех остальных списков в парламент не прошел никто — даже Социалистическая партия, которую когда-то возглавлял Слободан Милошевич. Уже вечером 25 октября в центре Белграда начались массовые празднования; председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта поздравили победителей.

Почему поначалу лидировал Вучич и как все перевернулось

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Согласно первым данным избиркома блок Вучича лидировал. После обработки 203 участков (около 4% голосов) «Объединенная Сербия» набирала 54,69% против 36,85% у «Студенческого списка». Даже к 23:20, при обработке 29% участков, разрыв оставался минимальным — 44,86% против 45,42%. Перелом произошел по мере подсчета голосов в крупных городах: в Чачаке, например, студенты выиграли с отрывом в 28 процентных пунктов.

Показательно и то, как это выглядело со стороны: еще во время подсчета избирком отчитывался о лидерстве коалиции Вучича с 48% против 41,88% — но сам Вучич, судя по всему, уже видел данные экзитполов. Выступая перед сторонниками, он заявил: «У нас пока нет окончательных результатов, но, судя по стратифицированной выборке, очевидно, что мы проиграли эти выборы». Он спрогнозировал студентам 135–140 мандатов, а своему блоку насчитал «около 105».

Что произошло на выборах в Сербии: хроника обвала

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Причин поражения Вучича несколько, и все они копились годами:

Трагедия в Нови-Саде. В ноябре 2024 года после реконструкции железнодорожного вокзала обрушился бетонный навес, погибли 16 человек. Это стало детонатором протестов, в которых обвинили власть в коррупции и халатности. Полтора года протестов. Ядро протестующих составили студенты — они и сформировали «истинно народный» список, куда вошли не профессиональные политики, а врачи, ученые, экономисты и деятели культуры. Первым номером стал 56-летний кардиолог из Нови-Сада Илия Срданович. Гамбит Вучича не сработал. В сентябре 2026 года он распустил парламент и досрочно ушел с поста президента (второй и последний срок у него истекал в мае 2027-го), чтобы возглавить список Сербской прогрессивной партии (СПП) и вернуться на пост премьера. В начале осени опросы благоприятствовали ему. Но на выборы пришла взбудораженная протестами молодежь, которая раньше игнорировала голосование. Кампания как плебисцит. Как . Как отмечает РИА Новости, голосование шло не по программам, а по формуле «да или нет»: у Вучича — «за или против Сербии», у оппозиции — «за или против Вучича».

В кампании были и внешние сюжеты: сам Вучич перед выборами заявлял, что прозападные НКО получили в стране 1,3 миллиарда евро извне, а оппозиционная пресса — 5 миллиардов, но признал, что законов об иноагентах ввести не решился из-за угроз со стороны Брюсселя. После поражения он обвинил в своей отставке «различные европейские страны и американское глубинное государство, которое выступает против президента Трампа».

Какими будут последствия выборов в Сербии для отношений с Россией: мнение экспертов

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Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова еще накануне голосования отмечала: отношения Москвы и Белграда едва ли резко станут хуже при победе оппозиции — сербское общество поддерживает Россию и хочет сохранения связей, а деловые отношения вроде авиасообщения приносят Сербии ощутимую выгоду.

А вот эксперт «Валдайского клуба» Андрей Кортунов менее оптимистичен: по его мнению, новое руководство Сербии сделает ставку на сближение с ЕС и вхождение страны в его состав, а вопрос о подключении к антироссийским санкциям будет решаться в зависимости от хода переговоров Белграда и Брюсселя.

«Подключение Сербии к санкциям против РФ — это уступка ЕС в обмен на бенефиции. Это может быть ускоренный график интеграции в Евросоюз, присоединение к другим проектам или выделение денег на реализацию крупных инфраструктурных объектов. Здесь, в принципе, есть довольно много “плюшек”, которые Брюссель мог бы дать Белграду. Однако стоит учитывать, что присоединение к санкциям будет иметь серьезные экономические последствия для Сербии. Изменится характер российско-сербского сотрудничества», – полагает эксперт.

В свою очередь, научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов считает, что победа «Студенческого списка» приведет лишь к усугублению политического кризиса в Сербии. По мнению эксперта, сербская оппозиция очень разнородна – в ней присутствуют как проевропейские, так и пророссийские и даже аполитичные группировки.

«Итоговый состав “Студенческого списка” приведет, во-первых, к тому, что он не сможет выработать однозначную позицию по важным вопросам. Во-вторых, он не сможет собрать работающую коалицию», – прогнозирует Смирнов. А в случае осуществления резких проевропейских или пророссийских движений «Студенческий список» как общественно-политическое движение и вовсе «закончится очень быстро», считает ученый.

Что будет происходить в Сербии после выборов

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В ближайшее время в Сербии будут озвучены окончательные результаты выборов и сформировано правительство (кандидат на пост премьера — Срданович), а в декабре 2026 года состоятся президентские выборы, где Вучич больше не может баллотироваться. Однако политическую силу, которую он возглавляет, списывать со счетов пока рано.

Что касается российско-сербских отношений, то большинство экспертов сходится во мнении, что громких разрывов в ближайшие месяцы ждать не стоит, а реальный курс Белграда будет виден не в заявлениях, а в судьбе газовой компании NIS (более 56% акций которой принадлежат российским компаниям и которая под санкциями США договаривается о продаже венгерскому MOL), а также в продлении газового контракта и переговорах с Брюсселем.