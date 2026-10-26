Жителям Подмосковья рассказали, как узнать по телефону, нет ли долга за ЖКУ

Более 130 тысяч жителей Подмосковья каждый месяц решают вопросы по расчетам за ЖКУ через голосового помощника, без ожидания оператора. Об этом сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

По телефону 8 (499) 444‑01‑00 можно узнать достоверную информацию о балансе лицевого счета, проверить задолженность, передать показания и заказать услуги.

Как узнать баланс счета

· На вопрос «Что Вас интересует» четко скажите: «Баланс».

· Продиктуйте номер лицевого счета или подтвердите адрес.

· Следуйте подсказкам и имейте в виду, что информация о платеже обновляется в течение 3–5 рабочих дней после оплаты.

Как разговаривать с роботом

· Не используйте громкую связь — шум мешает распознаванию речи.

· Не перебивайте робота, дождитесь, пока он закончит фразу.

· Говорите разборчиво, без длинных пауз.

· Номер лицевого счета и показания диктуйте по одной цифре с паузами.

· На вопросы отвечайте коротко, по возможности «Да» или «Нет».

Голосовой помощник работает ежедневно с 6:00 до 23:00.