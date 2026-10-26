Жителям Подмосковья рассказали, как узнать по телефону, нет ли долга за ЖКУ
Фото - © Пресс-служба МосОблЕИРЦ
Более 130 тысяч жителей Подмосковья каждый месяц решают вопросы по расчетам за ЖКУ через голосового помощника, без ожидания оператора. Об этом сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.
По телефону 8 (499) 444‑01‑00 можно узнать достоверную информацию о балансе лицевого счета, проверить задолженность, передать показания и заказать услуги.
Как узнать баланс счета
· На вопрос «Что Вас интересует» четко скажите: «Баланс».
· Продиктуйте номер лицевого счета или подтвердите адрес.
· Следуйте подсказкам и имейте в виду, что информация о платеже обновляется в течение 3–5 рабочих дней после оплаты.
Как разговаривать с роботом
· Не используйте громкую связь — шум мешает распознаванию речи.
· Не перебивайте робота, дождитесь, пока он закончит фразу.
· Говорите разборчиво, без длинных пауз.
· Номер лицевого счета и показания диктуйте по одной цифре с паузами.
· На вопросы отвечайте коротко, по возможности «Да» или «Нет».
Голосовой помощник работает ежедневно с 6:00 до 23:00.