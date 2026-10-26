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Жителям Подмосковья рассказали, как узнать по телефону, нет ли долга за ЖКУ

ЖКХ

Фото - © Пресс-служба МосОблЕИРЦ

Более 130 тысяч жителей Подмосковья каждый месяц решают вопросы по расчетам за ЖКУ через голосового помощника, без ожидания оператора. Об этом сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

По телефону 8 (499) 444‑01‑00 можно узнать достоверную информацию о балансе лицевого счета, проверить задолженность, передать показания и заказать услуги.

Как узнать баланс счета

· На вопрос «Что Вас интересует» четко скажите: «Баланс».

· Продиктуйте номер лицевого счета или подтвердите адрес.

· Следуйте подсказкам и имейте в виду, что информация о платеже обновляется  в течение 3–5 рабочих дней после оплаты.

Как разговаривать с роботом

· Не используйте громкую связь — шум мешает распознаванию речи.

· Не перебивайте робота, дождитесь, пока он закончит фразу.

· Говорите разборчиво, без длинных пауз.

· Номер лицевого счета и показания диктуйте по одной цифре с паузами.

· На вопросы отвечайте коротко, по возможности «Да» или «Нет».

Голосовой помощник работает ежедневно с 6:00 до 23:00.