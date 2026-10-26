Врач: риск заразиться ВИЧ через брошенный шприц низкий, но игнорировать нельзя

Врач-инфекционист Красногорской клинической больницы Минздрава МО Наталья Турская сообщила РИАМО, что риск заражения ВИЧ от случайного укола или пореза в общественном месте довольно низкий.

«Вирус не передается через сам факт прикосновения к игле или неповрежденную кожу. Для заражения необходимо, чтобы инфицированная кровь попала в организм, например, при проколе кожи. При этом риск после укола брошенным шприцем в общественном месте обычно оценивается как низкий, но полностью исключить его без оценки ситуации нельзя», — сообщила Турская.

Она отметила, что если риск заражения ВИЧ существует, постконтактную профилактику необходимо начать как можно раньше — желательно в первые 24 часа, но не позднее 72 часов. Курс обычно составляет 28 дней.

Также Турская объяснила, какие правила существуют для стерильности процедур в медкабинетах.

«Медицинский работник должен обрабатывать руки перед контактом с пациентом и после него, а также при переходе к манипуляциям, требующим особой чистоты. Перчатки и средства защиты используют по показаниям, но перчатки не заменяют гигиену рук. Для процедур, при которых нарушается целостность кожи или слизистых, должны применяться стерильные инструменты», — объяснила Турская.

Она добавила, что одноразовые изделия повторно не применяются. После использования иглы и прочие предметы, помещаются в специальный непрокалываемый контейнер.

Поверхности и оборудование должны регулярно обрабатываться в соответствии с санитарными требованиями, заключила врач.

Ранее неизвестный уколол 18-летнюю девушку шприцем на станции метрополитена на юго-западе Москвы. Полиция разыскивает подозреваемого. Еще одну девушку укололи шприцем на станции метро в Москве.

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