Протоиерей Ткачев посоветовал прихожанам ненавидеть себя «по-хорошему»

Протоиерей Андрей Ткачев заявил, что любовь к себе ведет к любви к греху. На это обратила внимание журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» .

По словам священнослужителя, верующим следует меньше любить себя. Он утверждает, что любовь к себе заставляет людей проникаться симпатией и к собственным грехам. В таком человеке зарождается эгоизм.

«Не любите себя, поменьше любите себя, потому что, любя себя, ты любишь и грех, живущий в тебе», — сказал Ткачев

Он добавил, что путь самолюбия ни к чему хорошему не приведет. Ткачев призвал набраться по отношению к себе «хорошей» ненависти и «не слишком себя ласкать».

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