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В Орске мужчина зарезал жену посреди улицы из-за ревности

В Орске Оренбургской области 35-летний местный житель нанес смертельные ножевые ранения своей супруге прямо на улице. Об этом сообщает 112 .

Преступление произошло у Краматорской улицы.

По информации источника, фигурант Роман Р. напал с ножом на 34-летнюю жену Кристину Р. Во время атаки мужчина причинил супруге травмы, несовместимые с жизнью. Пострадавшая скончалась на месте.

Правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам сразу после случившегося. По предварительным данным, поводом для смертельного нападения послужила ревность со стороны мужчины.

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