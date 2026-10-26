сегодня в 16:40

Бизнес Подмосковья пригласили на Дни креативной экономики в Петербурге

Предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, производителей и творческие команды Московской области приглашают на Дни креативной экономики, которые впервые пройдут в Санкт-Петербурге с 28 по 30 октября, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Дни креативной экономики объединят представителей бизнеса, власти, образовательных организаций, институтов развития и профессионального сообщества России и стран СНГ. Основные темы — развитие креативных индустрий, поддержка региональных брендов, внедрение технологий, подготовка кадров и выход российских проектов на новые рынки.

Программа включает более 40 мероприятий по 16 направлениям — от гастрономии, архитектуры и народных художественных промыслов до моды, дизайна и видеоигр. Участники обсудят господдержку, коммерциализацию региональных брендов, развитие производства, международную кооперацию и сотрудничество творческого бизнеса с крупными компаниями.

Состоятся треки «Креативный код. Россия», «Креативный код. Технологии», «Креативный капитал», «Сценарии развития креативных индустрий 2050» и «Содружество моды». Они объединят деловые дискуссии, презентации проектов и показы коллекций дизайнеров России и стран СНГ.

В Минсельхозе Московской области отметили, что участие позволит предпринимателям региона изучить актуальные практики развития креативного бизнеса, найти партнеров для совместных проектов и представить идеи профессиональному сообществу.

Мероприятия пройдут на нескольких площадках, включая Таврический дворец, МФК «Лахта Центр» и креативное пространство «РАСКРОЙ». Подробная программа размещена на официальном сайте мероприятия.

Организаторы — секретариат совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, министерство экономического развития Российской Федерации, Агентство стратегических инициатив и ПАО «Газпром». Мероприятие поддерживают совет федерации Федерального собрания Российской Федерации и правительство Санкт-Петербурга.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.