Виталий Мосин обсудил с фермерами в Рузском округе развитие хозяйств

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин встретился с представителями фермерских хозяйств в деревне Бараново Рузского округа. Участники обсудили использование земель, инфраструктуру, новые проекты и меры поддержки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Встреча прошла в рамках рабочей поездки Виталия Мосина на территории крестьянского (фермерского) хозяйства «Муза Рузы». В ней участвовали около 17 фермеров, глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев, представители ассоциации «Народный фермер» и общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области в Рузском округе.

Министр отметил вклад фермеров в развитие агропромышленного комплекса и продовольственную безопасность региона. В 2026 году аграриям доступны 35 мер поддержки, в том числе 20 видов грантов и субсидий для малых форм хозяйствования. Они помогают развивать хозяйства, приобретать сельхозтехнику и оборудование, производить молоко и проводить культуртехнические мероприятия.

«В этом году также появились новые инструменты для участников СВО и субсидия на развитие сельского туризма», — рассказал Виталий Мосин.

На поддержку агропромышленного комплекса Подмосковья в 2026 году предусмотрено 5,4 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов. Из них более 300 млн рублей направят на малый агробизнес. В регионе работают более 800 фермерских хозяйств. Они занимаются молочным и мясным животноводством, переработкой, растениеводством, в том числе выращиванием ягод, агротуризмом и другими направлениями.

В завершение встречи фермерам вручили благодарственные письма от министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и главы Рузского муниципального округа.

Развитие агропромышленного комплекса России — приоритет нацпроекта «Продовольственная безопасность». Открываются агропромышленные технопарки, создаются и модернизируются предприятия по производству критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, необходимых ветеринарных средств, а предприятия получают современное отечественное оборудование.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.