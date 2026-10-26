В Петербурге нашли еще письмо учителя, подозреваемого в убийстве сына и бабушки

Сотрудники уголовного розыска обнаружили второе послание, оставленное 40-летним школьным учителем. Его подозревают в убийстве двухлетнего сына и пожилой женщины в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщает « Фонтанка ».

26 октября силовики вскрыли дверь в жилье фигуранта, расположенном поблизости от места трагедии. Самого мужчины внутри не оказалось, однако правоохранители нашли прощальное письмо. Оно было адресовано его родителям из Гатчины.

В тексте подозреваемый прощается с родственниками и указывает банковские счета с принадлежащими ему накоплениями. Преподавателя математики разыскивают по подозрению в убийстве собственного сына и бабушки мальчика, которых забили тяжелым предметом. После этого тело ребенка спрятали в холодильник.

Мужчина также, предположительно, пытался лишить жизни бывшую сожительницу. Женщина сумела вырваться и позвать на помощь.

Ранее на месте преступления в квартире на улице Комиссара Грушко правоохранители уже находили первое послание фигуранта с объяснением мотивов. В нем мужчина выражал недовольство тем, что 32-летняя сожительница заставляла его проводить выходные с ребенком, пока отдыхала сама, а также заявлял о сомнениях в собственном отцовстве. Из содержания того письма следовало, что предполагаемый убийца вероятнее всего намеревался свести счеты с жизнью.

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