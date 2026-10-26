Реконструкция станции «Железнодорожная» в Балашихе близится к завершению

В Балашихе близится к завершению реконструкция станции «Железнодорожная» — крупнейшего транспортного узла МЦД-4 в Подмосковье. Модернизация железнодорожной инфраструктуры соответствует задачам Народной программы Единой России, направленной на развитие транспортной доступности и повышение качества жизни жителей, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

В ходе выездного осмотра координаторы партийного проекта «Безопасные дороги» Алексей Ковалев и Сергей Щукин, член фракции Ульяна Кондрякова ознакомились с готовностью северного вестибюля станции, проверили оборудование для маломобильных граждан, места размещения лифтов и эскалаторы, а также оценили состояние платформ. Три из четырех платформ уже функционируют, на четвертой ведутся заключительные работы.

«Второй этаж будет транзитным: жители смогут спокойно передвигаться между северной и южной частями Железнодорожного абсолютно бесплатно. Посмотрели, где разместятся просторные лифты грузоподъемностью до тонны. Все четыре платформы находятся в завершающей стадии готовности», — рассказал Алексей Ковалев.

Особое внимание при реконструкции уделяется доступности станции для всех категорий пассажиров. Новый крытый переход с лифтами и эскалаторами позволит комфортно перемещаться между частями микрорайона пожилым людям, родителям с детскими колясками, велосипедистам и пассажирам с ограниченными возможностями здоровья.

«Жители не раз обращались по поводу реконструкции старого моста. Наконец появится удобный переход, лифты для маломобильных граждан и эскалаторы. Это один из самых крупных узлов МЦД, и мы знаем, что жители с нетерпением ждут открытия. Готовность составляет около 90%», — отметил Сергей Щукин.

Для жителей Железнодорожного развитие транспортной инфраструктуры уже стало заметным изменением в повседневной жизни. Елена Маринович, которая более семи лет живет на улице Колхозной, отмечает, что запуск МЦД-4 сделал поездки удобнее и позволил экономить время.

«Станция находится в десяти минутах ходьбы от дома — это очень удобно. После открытия МЦД все стало гораздо доступнее: поезд на платформе долго ждать не приходится, с комфортом добираемся куда нужно без пробок. Моя семья очень довольна», — поделилась Елена Маринович.

Реконструкция станции началась в 2022 году. В сентябре 2023 года здесь запустили движение по МЦД-4, после чего продолжились работы по обновлению инфраструктуры. Станция является конечной на четвертом диаметре и связывает Железнодорожный с Апрелевкой через Москву. Новый мост-конкорс соединит Лесопарковую улицу и Носовихинское шоссе и обеспечит выход ко всем четырем платформам. На станции также предусмотрены зал ожидания и билетные кассы.

Начиная с 2019 года, в регионе построили три станции МЦД, семь станций — реконструировали. Ими пользуются десятки тысяч жителей региона. После завершения работ станция Железнодорожная станет самой большой в Подмосковье на Московских центральных диаметрах и сможет обслуживать более 65 тыс. пассажиров ежедневно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.