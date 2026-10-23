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Неизвестный уколол девушку шприцем в метро на юго-западе Москвы

Общество

Неизвестный уколол девушку шприцем на станции метрополитена на юго-западе Москвы, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на станции «Новаторская». 18-летняя девушка почувствовала укол в правую ягодицу, когда заходила в поезд. Она отскочила в сторону и увидела незнакомого мужчину.

Ольга (имя изменено) попыталась догнать нападавшего, но быстро потеряла его из виду. После этого она обратилась в полицию.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего и разыскивают подозреваемого.

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