Ступинское пассажирское автопредприятие отметило 75-летие

Глава Ступина, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поздравил коллектив, наградил отличившихся работников и передал предприятию сертификат на приобретение нового оборудования.

В торжестве участвовали заместители главы округа, директор МАП № 5 г. Подольска Владимир Шилин, советник генерального директора АО «Мострансавто» Роман Волков, начальник производственной базы «Ступино» Сергей Царев, ветераны и действующие сотрудники предприятия.

«Ваша работа серьезная и требует большой концентрации, потому что вы занимаетесь перевозками пассажиров, и от этого напрямую зависит безопасность наших жителей», — отметил Сергей Мужальских.

Глава округа поблагодарил руководство «Мострансавто» за внимание к муниципалитету, а коллектив — за труд от имени губернатора Андрея Воробьева. Он подчеркнул, что при поддержке губернатора обновляется подвижной состав и улучшаются условия работы. Мужальских также отметил сотрудников, которые участвовали в специальной военной операции и вернулись к мирному труду.

В 2026 году в округе отремонтировали 60 дорог против 25 годом ранее. По программе «Светлый город» освещение организовали в 16 населенных пунктах. Оставшиеся работы планируют завершить до конца года.

Отдельную благодарность выразили ветеранам, заложившим основу развития предприятия, водителям, механикам, диспетчерам и ремонтным работникам. К поздравлениям присоединились представители руководства «Мострансавто».

«Хочу, чтобы каждый из вас гордился своей благой миссией», — отметил Роман Волков, говоря о перевозке пассажиров на работу, учебу и в медицинские учреждения.

Производственная база «Ступино» обслуживает 42 автобусных маршрута общей протяженностью 1 223,4 км. В парке — 62 автобуса, из них 54 ежедневно выходят на линии. Предприятие десятилетиями связывает населенные пункты, сохраняет профессиональные традиции и готовит новые поколения специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.