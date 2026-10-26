Аграрии Ступина отметили профессиональный праздник

Работники агропромышленного комплекса и ветераны отрасли собрались 23 октября во Дворце культуры Ступина на празднование Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Более 50 человек получили награды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поздравил аграриев с профессиональным праздником.

«Ступинский округ — это не только промышленный центр Подмосковья, но и территория с богатыми сельскохозяйственными традициями. За каждым результатом стоят люди, которые ежедневно трудятся на земле, выращивают урожай, заботятся о животных, производят качественную продукцию», — отметил Сергей Мужальских.

Награды получили более 50 работников: операторы машинного доения, агрономы, бригадиры, инженеры, трактористы-машинисты, зоотехники, ветеринарные врачи, механики, бухгалтеры, работники пищевых производств, цветоводы и специалисты лабораторий.

На мероприятии подвели итоги работы отрасли. В уборочной кампании задействовали более 24 тыс. гектаров сельхозугодий, аграрии собрали почти 29 тыс. тонн зерна. По суточному валовому надою молока округ стабильно занимает второе место в Московской области. Отдельно поблагодарили ветеранов за многолетний вклад в развитие агропромышленного комплекса.

К поздравлениям присоединились депутат Московской областной думы Андрей Голубев и председатель совета депутатов городского округа Ступино Александр Сухачев.

«Благодарю за труд и желаю высоких показателей, увеличения объемов производства, плодотворного диалога с властью и новых успехов», — сказал Андрей Голубев.

Для аграриев, ветеранов отрасли и гостей выступили артисты Ступинской филармонии, Дворца культуры и творческие коллективы округа.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.