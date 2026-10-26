В Мытищах убрали незаконную свалку строительных отходов

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Несанкционированную свалку строительных отходов ликвидировали на Осташковском шоссе вблизи деревни Беляниново в Мытищах. Проезд к участку ограничили, чтобы предотвратить повторный сброс мусора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Директор управления экологии Алексей Королев рассказал, что недобросовестные перевозчики сбрасывали строительные отходы поздно вечером на участке, находящемся в ведении «Мосавтодора».

Территорию полностью очистили совместно с дорожными службами. Для предотвращения повторного сброса мусора установили барьерное ограждение, а с противоположной стороны проезд перекрыли бетонными блоками.

По словам Алексея Королева, рядом остается еще одна, более крупная свалка. Профильные ведомства также ведут совместную работу по ее ликвидации.

«Мы систематически работаем над данной проблемой. Проводим совместные рейды с сотрудниками Госавтоинспекции и Минэкологии Подмосковья, анализируем записи камер видеонаблюдения, выявляем места незаконного сброса отходов и принимаем меры для предотвращения повторного образования свалок», — отметил Алексей Королев.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.