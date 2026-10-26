Лесничие рассказали первоклассникам в Наро-Фоминске о зимующих птицах

Первоклассники-эколята школы № 4 в Наро-Фоминске 23 октября встретились с лесничими и узнали о птицах, зимующих в Подмосковье, и правилах их подкормки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лесничие Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес» объяснили школьникам, куда летом исчезают снегири, чем большая синица отличается от лазоревки, а домовый воробей — от полевого. Ребята узнали, как различать птиц и помогать им в холодное время года.

Особое внимание уделили кормушкам и корму. Детям рассказали, почему нельзя оставлять птицам испорченную пищу и как устроить кормушку, чтобы еда доставалась не только крупным, но и маленьким птицам.

«К сожалению, даже многие взрослые не понимают, что положить в птичью кормушку испорченный плов и заплесневелый хлеб — плохая идея. А вот первоклашки, с которыми мы встретились, теперь знают, какая еда точно не навредит пернатым», — отметила участковый государственный инспектор по охране леса Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес» Мария Коршунова.

Она также подчеркнула, что начатую зимнюю подкормку важно продолжать регулярно до окончания зимы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.