Блогера из Луганска проверят после развращения школьников в чат-рулетке

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о направлении в Следственный комитет материала для проверки некого блогера из Луганска, который развращал школьников в чат-рулетке.

Мужчина публикует в VK видеозаписи, на которых он общается со студентами и школьниками. Например, он просит парня показать половой орган на камеру. При этом поднимает руки вверх, чтобы доказать, что не мастурбирует в этот момент.

Парень заподозрил, что мужчина записывает видео, но блогер это отрицает. На другом видео он подтверждает, что живет в Луганске.

«Просто жесть», — прокомментировала Мизулина в Telegram-канале.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.