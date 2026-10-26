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В Реутове откроют выставку «Архитектура полета» о мечте человека о небе

Выставка работ Натальи Красавиной, Инги Страховой и Виктории Щербаковой начнет работу 27 октября в Музейно-выставочном центре Реутова. Экспозиция посвящена стремлению человека к небу, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка «Архитектура полета» объединит работы трех художников — Натальи Красавиной, Инги Страховой и Виктории Щербаковой. Экспозиция покажет, как детская мечта о небе постепенно обретает форму и силу.

Авторы предлагают проследить, как меняется восприятие полета: от наивной мечты, воплощенной в образе мальчика с бумажным самолетиком, до сложной, порой жесткой реальности. Ее отражают драматические и тревожные образы военной авиации и современного неба.

Экспозиция начнет работу 27 октября, а торжественное открытие состоится 29 октября. Посетить выставку можно до 14 ноября по адресу: Московская область, Реутов, улица Победы, 2. Возрастная маркировка — 0+.

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