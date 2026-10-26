В Пушкинском округе выявили нарушения в содержании усадьбы «Любимовка»

Инспекторы выявили признаки ненадлежащего содержания усадьбы Станиславских «Любимовка» в Пушкинском округе. Свободный доступ на территорию и в здания угрожает сохранности памятника, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия.

Главное управление культурного наследия Московской области выявило признаки ненадлежащего содержания объекта культурного наследия — усадьбы Станиславских «Любимовка» в Пушкинском округе. Калитка открыта, окна разбиты, вход в подвалы свободен. Доступ посторонних угрожает сохранности памятника и может привести к его расхищению.

Собственнику объявят предостережение о недопустимости нарушения требований к содержанию объекта культурного наследия. Материалы проверки передадут в прокуратуру и МВД для правовой оценки.

Усадьба на берегу Клязьмы считается колыбелью Московского Художественного театра. В ее театральном флигеле начинал свой путь Константин Станиславский. В 1897 году переговоры Станиславского и Владимира Немировича-Данченко на территории усадьбы привели к созданию МХТ.

В 1902 году Антон Чехов жил в «Любимовке» и работал над «Вишневым садом». В пьесу вошли образы обитателей усадьбы и гудок поезда с близкой железной дороги. После эпохи меценатства в советское время здесь размещались дом отдыха, детский дом и госпиталь. Сохранившиеся постройки и парк хранят память о театральной истории.

Подробнее об объектах культурного наследия региона — в официальных каналах «Мособлнаследие» в MAX (Мособлнаследие) и «ВКонтакте» (Мособлнаследие).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.