В Дмитрове первоклассников научили безопасно добираться до школы

Первоклассники Дмитровской инженерной школы 26 октября изучили свой путь от дома до школы на занятиях кампании «Безопасный маршрут», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дети получили наборы «Дом–Школа–Дом», разработанные Минтрансом Подмосковья, региональной Госавтоинспекцией и «Лабораторией дорожной культуры Урбантех». На игровом поле с наклейками первоклассники воссоздали свой маршрут, отметив дом, школу, переходы, светофоры, остановки, магазины, велодорожки и дорожные знаки.

Инспекторы Госавтоинспекции и представители лаборатории помогли найти «дорожные ловушки» — места, где нужна особая внимательность. В наборы также входят световозвращающие наклейки для рюкзаков и верхней одежды, чтобы дети были заметнее в темноте.

«Ежедневный маршрут от дома до школы и обратно должен быть для ребенка понятным и безопасным», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Он отметил, что наглядный формат позволяет детям обсуждать маршрут с педагогами и закреплять знания на практике.

«Наборы, которые используются при проведении занятий, полезны не только на школьном уроке — это удобный практический инструмент и для родителей», — отметил заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Владимир Севастьянов.

Руководитель социального проекта «Лаборатория дорожной культуры Урбантех» Константин Агуреев подчеркнул важность формирования безопасных привычек с детства.

«Такой подход помогает ребенку лучше запомнить правила и осознаннее применять их по дороге в школу и обратно», — пояснил он.

Наборы впервые представили в Подмосковье в декабре 2025 года. С проектом уже познакомились школьники шести округов. Инициатива направлена на профилактику детского дорожного травматизма и развитие устойчивых навыков безопасного поведения.

Видеоролик-инструкция доступен на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.