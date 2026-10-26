Казаки и благотворительный фонд Мира доставили помощь жителям ДНР
Молодежный казачий отряд «Карачун» и благотворительный фонд «Международный детский фонд Мира» передали гуманитарную помощь в донецкий пункт временного размещения, сообщает RT.
Волонтеры привезли мирным жителям воду, консервы и тапочки. Директор фонда Людмила Туманова рассказала, что вместе с казаками регулярно помогает эвакуированным.
«Тут мы уже пятый раз. Потому что часто меняются люди, поэтому как только мы знаем, что есть уже новые переселенцы, мы приезжаем», — сообщила Туманова.
Ранее RT сообщал, что десантники Вооруженных сил России доставили гуманитарную помощь жителям Алешек.
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