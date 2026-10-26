«Необязательно быть сильной»: Савельева высказалась на фоне развода с Сафроновым

Певица Саша Савельева вышла на связь после объявления о разводе с актером Кириллом Сафоновым. 42-летняя артистка призналась, что ей нужно время, чтобы привыкнуть к новой жизни, — о расставании она сообщила накануне, спустя 17 лет отношений, пишет Voice .

У бывшей солистки группы «Фабрики» и 53-летнего Сафонова есть сын Леон, который в этом году пошел в первый класс в Москве. На линейку мальчика отвела мама, а отец остался жить в Израиле.

«Девочка моя, тебе необязательно быть сильной каждую минуту. Ты можешь грустить. Дай себе время. Все образуется. Ты можешь скучать по тому, что было хорошего, и при этом понимать, почему выбрала другой путь. Не нужно обесценивать прошлое, чтобы разрешить себе будущее. Ты уже столько раз справлялась. И сейчас справишься. Только не торопи себя», — написала Савельева в поддержку самой себя на фоне развода с Сафроновым.

Певица подчеркнула, что не обязательно все делать правильно и знать все ответы прямо сейчас. Она также подчеркнула, что очень важно проживать все эмоции, от грусти до желания ничего не делать и просто побыть в тишине.

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