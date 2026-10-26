Сербия и санкции против России: мнение экономиста

Новые власти Сербии весной следующего года введут санкции против России, заявил экс-президент страны Александр Вучич — хотя победивший «Студенческий список» ранее обещал этого не делать. Однако, как отметил в беседе с РИАМО профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев, реальных рычагов у Белграда немного: экономика завязана на российском газе, нефти и туристическом потоке, поэтому шаги будут минимальными и символическими.

Заявление Вучича о том, что новые власти Сербии весной следующего года введут санкции против России, выглядит, скорее, политическим сигналом, чем реальным разворотом курса. Победивший на выборах «Студенческий список» ранее обещал этого не делать — и, как отмечает профессор Толкачев, обещание было частью внутриполитической игры, а его соблюдение зависит от расстановки сил, а не от заявлений.

По словам эксперта, у Белграда очень ограниченный набор реальных рычагов. Технически речь могла бы идти о формальном присоединении к уже действующим санкциям ЕС — заморозке активов отдельных лиц, запрете на обслуживание сделок с подсанкционными структурами, ограничениях в финансовом секторе. Но именно такими мерами Сербия почти не пользуется.

«Ее экономика сильно завязана на российском газе и нефти, на туристическом потоке и на политической нейтральности. Полноценное эмбарго, например на торговлю или энергоносители, означало бы удар прежде всего по самой Сербии», — пояснил Толкачев.

Сербия традиционно стремится минимизировать ущерб для своей экономики, поэтому любые шаги оставались бы ограниченными и обратимыми.

«Реалистичный сценарий — символические, минимальные шаги под давлением Брюсселя и Вашингтона с сохранением исключений», — резюмировал эксперт.

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