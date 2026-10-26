На Западе рассказали о «победе» Путина на выборах в Бразилии

Фелингер связал результат выборов с позицией бразильского лидера. Лула да Силва выступает за сотрудничество с Россией и многополярный мир. Бразилия входит в БРИКС и поддерживает дипломатические отношения с Москвой.

«Путин вновь одержал верх в Бразилии», — сообщил Фелингер в социальной сети X.

Второй тур голосования на президентских выборах в Бразилии состоялся в воскресенье. После обработки более 99% бюллетеней Лула да Силва получил 51,75% голосов, а Флавиу Болсонару, сын экс-президента Жаира Болсонару, — 48,25%. Высший избирательный суд Бразилии объявил исход голосования математически определенным.

Лула да Силва станет президентом в четвертый раз. 27 октября бразильскому лидеру исполнится 81 год.

В ходе предвыборной кампании он обещал защищать суверенитет и сокращать социальное, расовое и гендерное неравенство в Бразилии. Его экономическая программа предусматривает инвестиции в инфраструктуру и технологии, развитие отечественной промышленности и повышение налоговой нагрузки на состоятельных граждан.

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