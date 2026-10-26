В Орехово-Зуеве установили купольные беседки в лесопарке «Стрелки»

Купольные беседки с прозрачным покрытием и обзором на 360 градусов появились в лесопарке «Стрелки» в Орехово-Зуеве. Зимой их будут обогревать, а в теплую погоду купола можно раскрывать, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новые беседки в лесопарке «Стрелки» представляют собой легкие полусферы на специальных подиумах. Конструкции напоминают иглу — традиционное жилище народов Крайнего Севера, но адаптированы к климату Подмосковья. Прозрачное покрытие обеспечивает обзор на 360 градусов.

В холодное время года пространство внутри обогревается. В теплую погоду купол можно раскрыть, превратив беседку в открытую площадку.

«Уже разрабатываем программу зимних развлечений. В планах — творческие мастер-классы, прокат квадроциклов, катания на банане за снегоходом, а также зона с едой и напитками. Чтобы после активного отдыха можно было согреться, перекусить и просто провести время вместе», — сообщил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Летом в лесопарке планируют открыть площадку для танцевальных баттлов и выступлений музыкантов, в том числе бардов, а также провести игры в лазертаг на открытом воздухе.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.