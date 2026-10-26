В Наро-Фоминском округе провели оздоровительное занятие для жителей 55+

Жители в возрасте 55 лет и старше 23 октября 2026 года приняли участие в оздоровительном занятии в доме культуры «Головково» Наро-Фоминского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие «В здоровом теле — здоровый дух» посвятили поддержанию физической активности и хорошего самочувствия людей старшего возраста. К встрече присоединилась заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова. Упражнения подобрали с учетом комфортной и полезной для участников нагрузки.

Занятие началось с мягкой разминки для подготовки мышц и суставов. Затем участники выполнили комплексы упражнений для укрепления мышц корпуса, развития гибкости и улучшения координации движений. Отдельную часть программы посвятили дыхательным техникам для расслабления и перехода к спокойному ритму.

После занятия гости в неформальной беседе поделились впечатлениями, отметили прилив сил и положительные эмоции. Участники подчеркнули важность регулярной физической активности для сохранения здоровья и хорошего самочувствия.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.